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31 минуту назад

NYT: удары по кораблям в Севастополе были нанесены ВСУ

Ura.Ru

Удар по кораблям российского флота в Севастополе был нанесен вооруженными силами Украины. Об этом сообщает The New York Times.

«Украинские беспилотники нанесли удар по российскому кораблю, пришвартованному в порту Черноморского флота Севастополя», — пишет газета.

В The New York Times отметили, что таким образом Украина продемонстрировала «новые возможности» своего вооружения.

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Утром 29 октября акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что эта атака была самой массированной с начала спецоперации. Он отметил, что ее целью являлись военные объекты российского флота, передает LIFE.ru.

В мире,Видео,Михаил Развожаев,
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