NYT: удары по кораблям в Севастополе были нанесены ВСУ

Удар по кораблям российского флота в Севастополе был нанесен вооруженными силами Украины . Об этом сообщает The New York Times.

Утром 29 октября акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что эта атака была самой массированной с начала спецоперации. Он отметил, что ее целью являлись военные объекты российского флота, передает LIFE.ru.