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1 час назад

Умер композитор Death Stranding Райан Каразия

Газета.Ruиещё 2

Умер лидер группы Low Roar Райан Каразия в возрасте 40 лет. Созданная им группа обрела популярность после того, как появилась в трейлере к игре Death Stranding Хидео Кодзимы 2016 года. О смерти музыканта сообщили в соцсетях Low Roar.

Умер композитор Death Stranding Райан Каразия
Фото: TwitterTwitter

«Его прекрасная музыка и тексты тронули многих людей по всему миру, продолжают это делать и будут продолжать. У него была добрая и прекрасная душа. Мы разбиты вдребезги его потерей», — сказано в сообщении. В Low Roar подчеркнули, что сейчас готовят выпуск шестого альбома коллектива.

Геймдизайнер Хидео Кодзима прокомментировал смерть Каразии, заявив, что не может поверить в смерть музыканта. «Я не хочу в это верить. Без Райана и его музыки Death Stranding не появился бы на свет», — сказал Кодзима.

В 2010 году Райан Каразия ушел из группы Audrye Sessions, переехал в Рейкьявик и основал Low Roar. Вскоре коллектив приглянулся Хидео Кодзиме, после чего Райан Каразия вместе с другими участниками создали большинство песен для игры Death Stranding. По их признанию, эта работа позволила «вытащить группу из канавы» и набрать популярность.

В мире,Хидео Кодзима,
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