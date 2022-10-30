Умер композитор Death Stranding Райан Каразия

Умер лидер группы Low Roar Райан Каразия в возрасте 40 лет. Созданная им группа обрела популярность после того, как появилась в трейлере к игре Death Stranding Хидео Кодзимы 2016 года. О смерти музыканта сообщили в соцсетях Low Roar.

Фото: Twitter Twitter

«Его прекрасная музыка и тексты тронули многих людей по всему миру, продолжают это делать и будут продолжать. У него была добрая и прекрасная душа. Мы разбиты вдребезги его потерей», — сказано в сообщении. В Low Roar подчеркнули, что сейчас готовят выпуск шестого альбома коллектива.

Геймдизайнер Хидео Кодзима прокомментировал смерть Каразии, заявив, что не может поверить в смерть музыканта. «Я не хочу в это верить. Без Райана и его музыки Death Stranding не появился бы на свет», — сказал Кодзима.