В Турции начали переговоры по возобновлению зерновой сделки

Турция на всех уровнях ведет телефонные дипломатические переговоры по ситуации с зерновой сделкой. Об этом сообщил источник РИА Новости в Стамбуле.

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Детали переговоров не разглашаются. Источник добавляет, что в настоящий момент ясности по судьбе продуктовой сделки нет, однако остаются надежды на консенсус.

Ранним утром 29 октября в Севастополе были атакованы суда Черноморского флота с помощью беспилотников. Минобороны России обвинило в этом Вооруженные силы Украины, уточнив, что в результате незначительно пострадал морской тральщик «Иван Голубец».