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33 минуты назад

Главный разведчик Украины назвал сроки «освобождения» Херсона и Крыма

News.ru

Глава военной разведки Украины Буданов заявил о планах освободить Крым в 2023 году

Главный разведчик Украины назвал сроки «освобождения» Херсона и Крыма
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныГлавное управление разведки Министерства обороны Украины

Руководитель Главного Управления Разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому изданию The Drive назвал сроки «освобождения» Херсона и Крыма. По его данным, в Херсон украинские силы якобы должны зайти до конца ноября, а в Крым — в течение следующего года. Буданов отметил, что в Херсоне сейчас находятся самые боеспособные и подготовленные российские подразделения, и «кровавых боев» за город избежать не получится.

Скорее всего операция по захвату Херсона продлится до конца следующего месяца, — сказал Буданов.

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30 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время ВСУ могут предпринять широкомасштабное наступление на регион. Киев стягивает силы, в том числе наемников. Он добавил, что в настоящее время ситуация на линии фронта находится под контролем, выстроено несколько линий обороны.

Накануне сообщалось, что украинская армия предприняла попытку наступления под Херсоном, в районе села Брускинское. Атака была отражена российскими военными, при этом ВСУ потеряли около двух десятков человек и четыре бронированные машины.

В мире,СВО,Кирилл Стремоусов,
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