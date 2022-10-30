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59 минут назад

Обозреватель The National Interest призвал Вашингтон принудить Зеленского к переговорам

Деловая газета "Взгляд"

Вашингтон должен способствовать урегулированию кризиса на Украине путем переговоров, заявил обозреватель американского журнала The National Interest Хью Де Сантис.

В США призвали принудить Зеленского к переговорам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он пишет, что Белый дом может надавить на Киев, чтобы возобновить переговоры, передает РИА «Новости».

По мнению автора статьи, переговоры необходимы, чтобы положить конец продолжающимся боевым действиям. Также Запад должен признать, что у него есть интересы в сфере безопасности и за пределами Украины.

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Де Сантис считает, ошибочная «бинарная политика» Джо Байдена, в которой он делит все страны мира на демократии и автократии, тормозит осознание необходимости переговоров с Москвой. Диалогу мешает и привычная для США роль гегемона.

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто призвал Москву и Вашингтон незамедлительно начать прямые переговоры по ситуации вокруг Украины

В мире,СВО,Джозеф Байден,
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