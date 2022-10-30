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1 час назад

В США потребовали от Белого дома принудить Зеленского к переговорам

Lenta.ruиещё 5

США должны принять участие в урегулировании кризиса на Украине путем переговоров. Об этом пишет обозреватель журнала The National Interest Хью Де Сантис.

В США потребовали от Белого дома принудить Зеленского к переговорам
Фото: Ana Lanza / UnsplashAna Lanza / Unsplash

Автор статьи считает, что именно Белый дом может надавить на Киев, чтобы запустить замерший еще весной переговорный процесс. «Вашингтон и союзники должны убедить Зеленского начать переговоры, чтобы остановить продолжающиеся боевые действия и признать, что у Запада есть интересы в сфере безопасности и за пределами Украины», — пишет Де Сантис.

Кроме того, автор отмечает, что «бинарная политика» американского президента Байдена, выражающаяся в делении стран мира на демократии и автократии, тормозит переговоры с Москвой. Также диалогу мешает привычная для США роль гегемона.

«Поскольку американцы определяют США как нацию-искупителя, они по-прежнему ждут, что будут устанавливать правила в мире, который становится более многополярным. В мировом порядке, в котором США больше не доминируют, им необходимо делать трудный выбор в таких кризисах, как на Украине», — подытоживает автор.

Ранее обозреватель Тед Снайдер заявил, что в США и Великобритании изменили риторику в отношении России и все чаще посылают сигналы о стремлении к переговорам.

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