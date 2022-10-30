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47 минут назад

ЕС обеспокоился всплеском экспорта холодильников и молокоотсосов в Россию

Lenta.ruиещё 1

Евросоюз (ЕС) обеспокоился всплеском экспорта бытовой техники в Россию соседними странами. Bloomberg сообщил, что европейские чиновники предполагают использование некоторых запчастей Россией «в военных целях».

ЕС обеспокоился всплеском экспорта холодильников и молокоотсосов в Россию
Фото: PxHerePxHere

Согласно данным, собранным Bloomberg из статистической службы Европейского союза Eurostat, за первые восемь месяцев 2022 года Армения импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года при снижении уровня рождаемости в стране на 4,3 процента.

Аналогичным образом спрос Казахстана на молокоотсосы из ЕС вырос на 633 процента в первой половине 2022 года, хотя уровень рождаемости в стране за тот же период снизился на 8,4 процента. С января по август в Казахстан привезли холодильники на сумму 21,4 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей), что более чем в три раза превышает сумму за аналогичный период прошлого года. Одновременно правительство страны сообщало о резком росте поставок этой же техники в РФ.

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Официальные лица в Европе публично заявили, что видели детали холодильников и стиральных машин в российской военной технике. Они отметили, что Россия может использовать компоненты и микросхемы от бытовой техники «в военных целях», пусть и «в относительно низкопробном оборудовании».

Ранее стало известно, что в июле ряд стран Евросоюза увеличил экспорт товаров в Россию как в месячном, так и в годовом выражении.

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