Причиной "одержимого" изучения прогноза погоды Трасс стали опасения из-за России

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс "одержимо" изучала прогноз погоды из-за опасений ядерных испытаний России в Черном море. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники.
"Когда Лиз Трасс в последние дни ее премьерства-однодневки сказали, что службы безопасности собирают разведданные о том, что [президент России] Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие на Украине, у нее по спине побежали мурашки", - утверждается в статье.
Отмечается, что Трасс предупредили о способности Путина взорвать ядерное оружие в воздухе над Черным морем для демонстрации своей мощи Западу, не спровоцировав при этом полномасштабной ядерной войны. В теории радиация от подобных испытаний может представлять угрозу для Европы, если ветер будет дуть в ее направлении. По словам источников, Трасс из-за этого "зациклилась" на прогнозе погоды, пытаясь выяснить, какие сейчас преобладают направления ветров.
Таким образом она хотела понять, нужно ли ей запускать план "Защити и выжить" по спасению населения от ядерной угрозы.
"Мы застали ее [Трасс] за просмотром прогноза погоды с необычайным интересом", - утверждают источники газеты.
Ранее президент России Владимир Путин назвал бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс "девушкой немного не в себе" за слова о готовности применить ядерное оружие для защиты страны.