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16 минут назад

The Daily Mail: Трасс "одержимо" изучала прогноз погоды из-за опасений ядерных испытаний РФ в Черном море

Газета.Ru

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс "одержимо" изучала прогноз погоды из-за опасений ядерных испытаний России в Черном море. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники.

Причиной "одержимого" изучения прогноза погоды Трасс стали опасения из-за России
Фото: JimMFelton/TwitterJimMFelton/Twitter

"Когда Лиз Трасс в последние дни ее премьерства-однодневки сказали, что службы безопасности собирают разведданные о том, что [президент России] Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие на Украине, у нее по спине побежали мурашки", - утверждается в статье.

Отмечается, что Трасс предупредили о способности Путина взорвать ядерное оружие в воздухе над Черным морем для демонстрации своей мощи Западу, не спровоцировав при этом полномасштабной ядерной войны. В теории радиация от подобных испытаний может представлять угрозу для Европы, если ветер будет дуть в ее направлении. По словам источников, Трасс из-за этого "зациклилась" на прогнозе погоды, пытаясь выяснить, какие сейчас преобладают направления ветров.

Таким образом она хотела понять, нужно ли ей запускать план "Защити и выжить" по спасению населения от ядерной угрозы.

"Мы застали ее [Трасс] за просмотром прогноза погоды с необычайным интересом", - утверждают источники газеты.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс "девушкой немного не в себе" за слова о готовности применить ядерное оружие для защиты страны.

В мире,Лиз Трасс,Владимир Путин,
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