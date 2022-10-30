Причиной "одержимого" изучения прогноза погоды Трасс стали опасения из-за России

"Когда Лиз Трасс в последние дни ее премьерства-однодневки сказали, что службы безопасности собирают разведданные о том, что [ президент России ] Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие на Украине , у нее по спине побежали мурашки", - утверждается в статье.

Отмечается, что Трасс предупредили о способности Путина взорвать ядерное оружие в воздухе над Черным морем для демонстрации своей мощи Западу, не спровоцировав при этом полномасштабной ядерной войны. В теории радиация от подобных испытаний может представлять угрозу для Европы, если ветер будет дуть в ее направлении. По словам источников, Трасс из-за этого "зациклилась" на прогнозе погоды, пытаясь выяснить, какие сейчас преобладают направления ветров.