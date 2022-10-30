ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Еленовку 30 октября

Три населенных пункта Донецкой народной республики: Донецк, Ясиноватая и Еленовка - пострадали от массированного обстрела со стороны ВСУ 30 октября. О новой атаке украинских вооруженных формирований сообщил представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров», - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Кроме того, сегодня в 16.15-16.25 мск ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Петровскому району Донецка. Практически одновременно, пять снарядов калибром 152 миллиметра были сброшены на Еленовку.