В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
35 минут назад

Канадцев привело в бешенство решение Трюдо по Украине

Елена Прошина

Руководство Канады приняло решение выпустить государственные облигации, чтобы собрать средства на помощь Киеву. Зрители телеканала CBC, который транслировал сюжет, посвященный этой теме, прокомментировали шаг властей, передает РИА Новости.

Канадцев привело в бешенство решение Трюдо по Украине
Фото: ТАССТАСС

Ранее о соответствующем решении объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что основные банки страны будут предлагать населению облигации со сроком обращения пять лет. Полученные средства направят на помощь властям Украины.

Зрители телеканала CBC высказались насчет этого решения.

Kaveh Farahmand предложил «продать правительство» и отправить его в помощь Киеву. Jeane Lennips считает, что Канада уже достаточно помогла Украине, и ей следовало бы сосредоточиться на помощи тем, кто пострадал от наводнений в Индии, Пакистане и Мексике. Он добавил, что в Канаде к тому же достаточное количество бездомных людей, на которых властям нужно обратить внимание.

Пользователь Pe Vo также написал про «тысячи бездомных» в Канаде, живущих под мостами или в палатках. Он обратил внимание на то, что премьер-министр страны перекинул ответственность за решение этой проблемы на муниципалитеты, и иронично поблагодарил его.

Агентство напоминает, что с начала года Канада выделила Украине кредитов на более чем 1,5 миллиарда долларов.

В мире,Джастин Трюдо,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители