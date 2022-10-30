Канадцев привело в бешенство решение Трюдо по Украине

Руководство Канады приняло решение выпустить государственные облигации, чтобы собрать средства на помощь Киеву. Зрители телеканала CBC, который транслировал сюжет, посвященный этой теме, прокомментировали шаг властей, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее о соответствующем решении объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что основные банки страны будут предлагать населению облигации со сроком обращения пять лет. Полученные средства направят на помощь властям Украины.

Зрители телеканала CBC высказались насчет этого решения.

Kaveh Farahmand предложил «продать правительство» и отправить его в помощь Киеву. Jeane Lennips считает, что Канада уже достаточно помогла Украине, и ей следовало бы сосредоточиться на помощи тем, кто пострадал от наводнений в Индии, Пакистане и Мексике. Он добавил, что в Канаде к тому же достаточное количество бездомных людей, на которых властям нужно обратить внимание.

Пользователь Pe Vo также написал про «тысячи бездомных» в Канаде, живущих под мостами или в палатках. Он обратил внимание на то, что премьер-министр страны перекинул ответственность за решение этой проблемы на муниципалитеты, и иронично поблагодарил его.