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59 минут назад

Премьер Японии заявил, что "глубоко шокирован и опечален" трагедией в Сеуле

ТАСС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида написал в воскресенье на своей странице в Twitter, что глубоко шокирован и опечален произошедшей в центре Сеула давкой, в результате которой погиб 151 человек.

Премьер Японии заявил, что "глубоко шокирован и опечален" трагедией в Сеуле
Фото: ТАССТАСС

"Я глубоко шокирован и опечален трагедией в Сеуле, унесшей много жизней, в том числе молодых людей, у которых было будущее, - заявил глава правительства. - От всего сердца соболезную семьям погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления".

По последним данным, в результате давки в районе Итхэвон погиб 151 человек, в том числе две россиянки. Всего погибли 19 иностранцев, среди них есть граждане Китая, Узбекистана, Норвегии. Пострадали 82 человека, среди них одна россиянка. Большая часть погибших (97) - женщины.

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