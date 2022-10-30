Премьер Японии заявил, что "глубоко шокирован и опечален" трагедией в Сеуле

Премьер-министр Японии Фумио Кисида написал в воскресенье на своей странице в Twitter, что глубоко шокирован и опечален произошедшей в центре Сеула давкой, в результате которой погиб 151 человек.
"Я глубоко шокирован и опечален трагедией в Сеуле, унесшей много жизней, в том числе молодых людей, у которых было будущее, - заявил глава правительства. - От всего сердца соболезную семьям погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления".
По последним данным, в результате давки в районе Итхэвон погиб 151 человек, в том числе две россиянки. Всего погибли 19 иностранцев, среди них есть граждане Китая, Узбекистана, Норвегии. Пострадали 82 человека, среди них одна россиянка. Большая часть погибших (97) - женщины.