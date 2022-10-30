Премьер Японии заявил, что "глубоко шокирован и опечален" трагедией в Сеуле

"Я глубоко шокирован и опечален трагедией в Сеуле, унесшей много жизней, в том числе молодых людей, у которых было будущее, - заявил глава правительства. - От всего сердца соболезную семьям погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления".