В США припомнили Зеленскому «игру» без штанов на рояле

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон и его коллега Трейс Галлахер вспомнили, как президент Украины Владимир Зеленский, будучи еще простым комиком, разыграл известный юмористический номер «Игра на рояле без рук». Это произошло на фоне обсуждения выступления британца Джордана Грея, который сделал примерно то же самое, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Fox News на Youtube.

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Ведущие телеканала вспомнили юмористическую постановку с участием Владимира Зеленского в ходе обсуждения выходки Джордана Грея, который в ходе своего выступления разделся догола и стал плясать, а затем подбежал к синтезатору.

Ведущий Трейс Галлахер, комментируя его перфоманс, напомнил, что в 2016 году Владимир Зеленский, который тогда был еще простым актером, сделал примерно то же самое.

«Зеленский, будучи комиком, играл в пародии на рояле <…>», — пояснил ведущий Fox News. Кроме того, он также зачитал пост в Twitter от одного из комментаторов.

«Ну кто из нас не играл "Хава Нагилу" на пианино своими <…>, а затем вел свою страну в бой?», — говорится в сообщении.