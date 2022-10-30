США отрегировали на решение РФ по зерновой сделке

«США сожалеют о том, что Россия приостановила свое участие в деятельности в рамках черноморской зерновой инициативы, запущенной при содействии ООН», — говорится в заявлении. Правительство добавило, что стороны должны продолжать оказывать содействие в вывозе зерна из Украины, так как эта инициатива «спасает жизни». Руководство США также призвало власти России возобновить участие в зерновой сделке, чтобы люди по всему миру все еще могли «получать пользу».