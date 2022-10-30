США отрегировали на решение РФ по зерновой сделке

Руководство США выразило сожаление по поводу решения России выйти из зерновой сделки и призвало все участвующие в процессе стороны поддерживать работу этой инициативы. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.
«США сожалеют о том, что Россия приостановила свое участие в деятельности в рамках черноморской зерновой инициативы, запущенной при содействии ООН», — говорится в заявлении. Правительство добавило, что стороны должны продолжать оказывать содействие в вывозе зерна из Украины, так как эта инициатива «спасает жизни». Руководство США также призвало власти России возобновить участие в зерновой сделке, чтобы люди по всему миру все еще могли «получать пользу».
Ранее президент США Джо Байден также высказался по поводу отказа России продолжать работать над реализацией зерновой инициативы и назвал такое решение «возмутительным». Он считает, что подобный шаг увеличит голод по всему миру и отметил, что у правительства РФ «нет причин» это делать.
До этого Министерство обороны РФ сообщило, что российская сторона приостанавливает свое участие в вывозе продукции из портов Украины в связи с терактом в акватории Севастополя.