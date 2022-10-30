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47 минут назад

«Иисус, помоги нам всем»: в США пришли в ужас после оговорки Байдена о «54 штатах»

Вечерняя Москваиещё 7

На одном из последний выступлений президент США Джо Байден упомянул, что страна насчитывает «54 штата» вместо 50. Подобное заявление привело к критике и насмешкам со стороны граждан Соединенных Штатов. Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщил телеканал Fox News.

«Иисус, помоги нам всем»: в США пришли в ужас после оговорки Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Высказывание было сделано в процессе выступления в Пенсильвании, где американский лидер похвастался успехами своей партии в вопросе защиты закона о доступном медицинском обслуживании. По его словам, это позволило демократам взять большинство мест в конгрессе и «посетить 54 штата».

— Джо Байден сказал, что побывал в 54 штатах. Иисус, помоги нам всем, — прокомментировал заявление комик Терренс Уильямс.

Руководитель политического портала RealClearPolitics Том Беван напомнил, что подобная оговорка встречается уже не в первый раз. До Байдена ее сделал экс-президент США Барак Обама, который насчитал 57 штатов. Беван пошутил, что с 2008 года Америка потеряла три штата, передает РИА Новости.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев рассказал «Вечерней Москве», что Джо Байден еще в молодости делал нелепые и ошибочные заявления. Поэтому его нахождение на посту президента можно считать удачным стечением обстоятельств.

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