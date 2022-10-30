РФ заявила о проблеме безопасности судоходства в Черном море

Россия обеспокоена безопасностью движения судов в рамках черноморской зерновой инициативы. Об этом российская стороны уведомила координатора ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле, передает РИА Новости со ссылкой на представителя СКЦ Исмини Палла.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее сообщалось, что Москва приняла решение выйти из зерновой инициативы в связи с терактом в акватории Севастополя.

Как говорится в публикации, делегация Российской Федерации в СКЦ уведомила координатора ООН по черноморской зерновой инициативе Амира Абдуллу о своих опасениях касательно безопасности движения торговых судов для вывоза продукции из портов Украины. В СКЦ добавили, что Абдулла передал эту информацию делегациям Турции и Украины.

Кроме того, представители сторон в СКЦ так и не смогли прийти к единому мнению о движении судов для перевозки продукции в рамках зерновой инициативы. СКЦ оценивает, как отказ России содействовать в этом направлении отразится на процессе вывоза зерна из Украины, анализирует влияние последних событий на деятельность центра и обсуждает дальнейший план действий.