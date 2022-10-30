СМИ рассказали о «райдере» Лиз Трасс

Бывший министр иностранных дел требовала, чтобы в ходе зарубежных поездок ей предоставляли бутылку холодного вина.
Об этом со ссылкой на материалы новой книги о Трасс сообщает газета Times. Также в публикации отмечается, что бывшему министру был необходим кофе от «независимых» производителей и суши на ланч. По данным издания, подаваемая Трасс еда должна была быть свежеприготовленной.
«Хоть это и не был официальный райдер как у путешествующих рок-звёзд, посольствам по всему миру заранее отправлялись указания с подробностями, что Лиз Трасс ожидает в ходе визита», — говорится в сообщении Times.
Экс-глава МИДа была избрана премьер-министром в начале сентября. Трасс пробыла на этом посту всего 44 дня. Это стало самым коротким сроком пребывания в кресле премьера в истории современной Великобритании.