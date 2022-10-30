СМИ рассказали о «райдере» Лиз Трасс

Об этом со ссылкой на материалы новой книги о Трасс сообщает газета Times. Также в публикации отмечается, что бывшему министру был необходим кофе от «независимых» производителей и суши на ланч. По данным издания, подаваемая Трасс еда должна была быть свежеприготовленной.