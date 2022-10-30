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22 минуты назад

СМИ рассказали о «райдере» Лиз Трасс на посту главы МИДа Великобритании

Говорит Москваиещё 2

Бывший министр иностранных дел требовала, чтобы в ходе зарубежных поездок ей предоставляли бутылку холодного вина.

СМИ рассказали о «райдере» Лиз Трасс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом со ссылкой на материалы новой книги о Трасс сообщает газета Times. Также в публикации отмечается, что бывшему министру был необходим кофе от «независимых» производителей и суши на ланч. По данным издания, подаваемая Трасс еда должна была быть свежеприготовленной.

«Хоть это и не был официальный райдер как у путешествующих рок-звёзд, посольствам по всему миру заранее отправлялись указания с подробностями, что Лиз Трасс ожидает в ходе визита», — говорится в сообщении Times.

Экс-глава МИДа была избрана премьер-министром в начале сентября. Трасс пробыла на этом посту всего 44 дня. Это стало самым коротким сроком пребывания в кресле премьера в истории современной Великобритании.

В мире,Лиз Трасс,
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