В Британии объяснили, как Запад «сел в лужу»

Как пишет издание, у сложившейся ситуации есть несколько причин. Одна из них — ошибочные прогнозы ФРС и МВФ США. The Economist считает, что Федеральная резервная система жестоко ошиблась в прогнозе от декабря 2020-го года, так как посчитала, что в ближайшие два года цены вырастут менее, чем на 4%. В 2021 году ФРС снова ошиблась, спрогнозировав, что в 2022-м году инфляция составит всего 2,6%, хотя уже стало ясно, что стоимость товаров росла более чем на 5% в год вместо ожидаемых 2%.