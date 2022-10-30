В Британии объяснили, как Запад «сел в лужу»

Многие страны Запада были застигнуты врасплох высокими темпами инфляции, однако ее «отказ уходить» еще более поразителен. К такому выводу пришел британский журнал The Economist, передает РИА Новости.
Как пишет издание, у сложившейся ситуации есть несколько причин. Одна из них — ошибочные прогнозы ФРС и МВФ США. The Economist считает, что Федеральная резервная система жестоко ошиблась в прогнозе от декабря 2020-го года, так как посчитала, что в ближайшие два года цены вырастут менее, чем на 4%. В 2021 году ФРС снова ошиблась, спрогнозировав, что в 2022-м году инфляция составит всего 2,6%, хотя уже стало ясно, что стоимость товаров росла более чем на 5% в год вместо ожидаемых 2%.
The Economist отмечает, что МВФ также неоднократно ошибались в прогнозах насчет темпов инфляции.
Вторая причина — сильный рост заработных плат. Издание поясняет, что обычно их повышение определяется инфляционными ожиданиями, производительностью труда, а также наличием или отсутствием застоя на рынке труда. Рост зарплат становится сильнее, если прогнозируется высокая инфляция и растет производительность. Если на рынке труда зафиксирован повышенный уровень безработицы, заработные платы снижаются. The Economist пишет, что снижение зарплаты может тормозить инфляцию и расходы.
Третья причина — инфляционные ожидания. Ожидания людей во многом влияют на зарплатные требования и потребление. Все эти факторы могут объяснить устойчивую инфляцию, считает The Economist.