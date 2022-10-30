В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
7 минут назад

Байден назвал «возмутительным» решение России по зерновой сделке

Елена Прошина

Президент США Джо Байден назвал решение России о выходе из зерновой сделки «возмутительным», так как подобный шаг только увеличит голод в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера США в ходе трансляции телеканала Fox News.

Ранее Министерство обороны РФ проинформировало, что российская сторона приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины в связи с терактом в акватории Севастополя. Утром 29 декабря корабли Черноморского флота были атакованы автономными дронами и беспилотниками. Министерство обороны РФ обвинило в этой атаке Киев и ВМС Британии. В Великобритании при этом назвали заявление российского ведомства «ложью эпического масштаба».

Президент США прокомментировал решение России о выходе из зерновой сделки.

«Это просто возмутительно», — сказал он. Глава Белого дома считает, что голод вследствие этого шага увеличится. Он добавил, что у руководства России «нет никакой причины» принимать такое решение.

Глава Министерства сельского хозяйства РФ в субботу заявил, что Россия готова поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых на безвозмездной основе, а также полностью заменить зерно из Украины и наладить поставки желающим странам по доступным ценам. Он подчеркнул, что в этом году в России уже собрали 150 миллионов тонн зерновых.

В мире,Джозеф Байден,Минсельхоз России,Минобороны России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители