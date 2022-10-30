Президент США Джо Байден назвал решение России о выходе из зерновой сделки «возмутительным», так как подобный шаг только увеличит голод в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера США в ходе трансляции телеканала Fox News.

Ранее Министерство обороны РФ проинформировало, что российская сторона приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины в связи с терактом в акватории Севастополя. Утром 29 декабря корабли Черноморского флота были атакованы автономными дронами и беспилотниками. Министерство обороны РФ обвинило в этой атаке Киев и ВМС Британии. В Великобритании при этом назвали заявление российского ведомства «ложью эпического масштаба».

Президент США прокомментировал решение России о выходе из зерновой сделки.

«Это просто возмутительно», — сказал он. Глава Белого дома считает, что голод вследствие этого шага увеличится. Он добавил, что у руководства России «нет никакой причины» принимать такое решение.