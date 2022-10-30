Польские власти готовятся к интервенции на территории Западной Украины, относящейся к «историческим землям» их страны. Такую информацию озвучили в СМИ.

Фото: US Joint Staff via Globallookpress.com US Joint Staff via Globallookpress.com

По сведениям прессы, партия «Право и справедливость» думала над реализацией своего плана относительно украинской земли задолго до начала конфликта Москвы и Киева. Притом, польские граждане уже обладают особыми правами на Украине, среди которых возможность получить любые виды социальных гарантий, а также право выполнять функции в правительстве страны и покупать местные фабрики и компании абсолютно законно.