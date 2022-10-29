Французские читатели Le Figaro сочли Украину виновной в приостановке зерновой сделки. Свое мнение они выразили в Twitter.

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Пользователь @TidianeDiakit4 напомнил, что Россия подписывала соглашение, чтобы экспортировать тысячи тонн зерновых, однако Украина «воспользовалась этим, чтобы саботировать российские торговые суда».

Комментатор @Laurent75030 указал, что не следует нападать на корабли вне зависимости от маршрута их следования, и назвал украинские власти сумасшедшими.

Пользователь @Soumaho11600568 заявил, что атака на Севастополь лишила мир украинской пшеницы. С ним согласился @rfemassala, отметив, что у терпения есть свои пределы.

«Проклятый украинский президент справился со своей затеей», — добавил @camair59.

Ранее 29 октября Министерство обороны сообщило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.