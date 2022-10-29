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17 минут назад

Во Франции оценили связь Британии с терактами на «Северных потоках»

Lenta.ru

Премьер-министр Франции Элизабет Борн прокомментировала заявление Минобороны России о том, что Великобритания имеет отношение к терактам на российских газопроводах «Северные потоки». Ее слова приводит РИА Новости.

Во Франции оценили связь Британии с терактами на «Северных потоках»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время визита в Лиссабон Борн оценила связь Британии с терактами на «Северных потоках» и исключила такой сценарий.

«Проводится расследование, и все, что было объявлено этим утром, лишено всякой кредитоспособности», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Россия обсудит на Совбезе ООН вопрос о роли Лондона в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Россия назвала причастных к подрыву «Северных потоков»<br/>

Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что военные специалисты Великобритании причастны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Он уточнил, что представители королевства находятся на Украине и координируют теракты на российских объектах. По словам Конашенкова, Лондон также причастен к атаке на Севастополь.

В мире,Игорь Конашенков,Мария Захарова,Минобороны России,МИД России,Совбез ООН,
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