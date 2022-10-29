Во Франции оценили связь Британии с терактами на «Северных потоках»

Премьер-министр Франции Элизабет Борн прокомментировала заявление Минобороны России о том, что Великобритания имеет отношение к терактам на российских газопроводах «Северные потоки». Ее слова приводит РИА Новости.

Во время визита в Лиссабон Борн оценила связь Британии с терактами на «Северных потоках» и исключила такой сценарий.

«Проводится расследование, и все, что было объявлено этим утром, лишено всякой кредитоспособности», — подчеркнула она.