Зеленский потребовал исключить Россию из G20

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Российскую Федерацию исключат из «Большой двадцатки» (G20), поскольку она приостановила участие в зерновой сделке. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Фото: газета.ру газета.ру

По словам главы государства, сейчас необходима «жесткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях», в том числе на уровне G20.

«Как Россия может быть среди других в G20 <…>. Это нонсенс, России не место в «двадцатке», — сказал украинский лидер.

29 октября Минобороны России заявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора. В свою очередь, в МИД РФ заявили, что Москва приостановила действие этой сделки на неопределенный срок.

В этот же день российское оборонное ведомство сообщало, что корабли Черноморского флота рано утром подверглись атакам со стороны украинских войск. Утонялось, что украинская армия использовала девять дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.