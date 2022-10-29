Зеленский потребовал исключить Россию из G20

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Российскую Федерацию исключат из «Большой двадцатки» (G20), поскольку она приостановила участие в зерновой сделке. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
По словам главы государства, сейчас необходима «жесткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях», в том числе на уровне G20.
«Как Россия может быть среди других в G20 <…>. Это нонсенс, России не место в «двадцатке», — сказал украинский лидер.
29 октября Минобороны России заявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора. В свою очередь, в МИД РФ заявили, что Москва приостановила действие этой сделки на неопределенный срок.
В этот же день российское оборонное ведомство сообщало, что корабли Черноморского флота рано утром подверглись атакам со стороны украинских войск. Утонялось, что украинская армия использовала девять дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.