Зеленский попытался оправдаться за сорвавший зерновую сделку теракт

«Сегодня из России прозвучало достаточно предполагаемое заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу. Но на самом деле это не их сегодняшнее решение», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его telegram-канале.