Зеленский попытался оправдаться за сорвавший зерновую сделку теракт

Россия остановила экспортную зерновую инициативу не из-за теракта, который ВСУ устроили на Черноморском флоте. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организации теракта на Черноморском флоте. За этим последовал выход России из зерновой сделки.
«Сегодня из России прозвучало достаточно предполагаемое заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу. Но на самом деле это не их сегодняшнее решение», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его telegram-канале.
Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, Россия запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН для обсуждения теракта на Черноморском флоте. В ООН посоветовали Украине «воздерживаться от действий», которые ставят под угрозу зерновую сделку. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим не заинтересован в глобальной продовольственной безопасности и мировой стабильности, пишет RT.