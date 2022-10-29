Количество погибших в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле увеличилось до 146 человек. Об этом сообщил в эфире телеканала Уай-ти-эн представитель спасательных служб столицы Южной Кореи
По его словам, в результате давки пострадавшими числятся не менее 150 человек.
На вечеринке по празднованию Хэллоуина в Сеуле произошла давка. По данным местных СМИ, у большинства гостей начались проблемы с дыханием, у некоторых остановилось сердце. В связи с произошедшим президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился оказать первую помощь пострадавшим.
Еще одна давка произошла в начале октября на футбольном стадионе в Индонезии. Хаос начался после того, как часть болельщиков выбежала на поле, не приняв итогов игры, которая закончилась в пользу «Персебая» со счетом 3:2. Когда толпа стала нарастать, полицейские применили против людей слезоточивый газ, из-за чего и начались паника и давка.