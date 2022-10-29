На Украине заявили о переговорах с НАТО об ускоренном вступлении в альянс

Глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев заявил, что дипломаты Украины на всех уровнях по поручению главы государства Владимира Зеленского ведут переговоры с партнерами Североатлантического альянса об ускоренном вступлении страны в блок. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Рада».
«На всех уровнях — на президентском уровне, на парламентском уровне, на правительственном уровне, мы ведем переговоры со всеми нашими странами-партнерами, членами НАТО для того, чтобы получить от них поддержку ускоренного вступления Украины в НАТО без ПДЧ (план действия по членству. – «Газета.Ru»), о котором заявил Владимир Зеленский и направил заявку на такое ускоренное вступление в сентябре этого года», — сказал депутат.
Ранее газета New York Times писала, что Североатлантический альянс не примет Украину в блок до завершения боевых действий, так как это потребовало бы изменения пятой статьи устава о взаимной обороне.
До этого президенты девяти европейских стран высказались за возможное присоединение Украины к НАТО.