В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

На Украине заявили о переговорах с членами НАТО об ускоренном вступлении в альянс

Газета.Ruиещё 1

Глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев заявил, что дипломаты Украины на всех уровнях по поручению главы государства Владимира Зеленского ведут переговоры с партнерами Североатлантического альянса об ускоренном вступлении страны в блок. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Рада».

На Украине заявили о переговорах с НАТО об ускоренном вступлении в альянс
Фото: газета.ругазета.ру

«На всех уровнях — на президентском уровне, на парламентском уровне, на правительственном уровне, мы ведем переговоры со всеми нашими странами-партнерами, членами НАТО для того, чтобы получить от них поддержку ускоренного вступления Украины в НАТО без ПДЧ (план действия по членству. – «Газета.Ru»), о котором заявил Владимир Зеленский и направил заявку на такое ускоренное вступление в сентябре этого года», — сказал депутат.

Ранее газета New York Times писала, что Североатлантический альянс не примет Украину в блок до завершения боевых действий, так как это потребовало бы изменения пятой статьи устава о взаимной обороне.

До этого президенты девяти европейских стран высказались за возможное присоединение Украины к НАТО.

В мире,Армия,Егор Чернев,Владимир Зеленский,Верховная Рада,НАТО,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители