НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества

Нельзя допустить прямого военного столкновения между НАТО и Москвой, и позволять Украине определять, когда закончить конфликт с Россией, заявил бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш в интервью Le Figaro .

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«Нельзя только одной Украине доверять задачу определить, когда все это должно закончиться: этот конфликт стал глобальным из-за своих последствий для экономики, энергетики, продовольствия и геополитики по всей планете», – приводит РИА «Новости» слова Лелуша.

Политик отметил, несмотря на то, что западные страны заявляют о недопустимости прямого столкновения НАТО с Россией, но из-за поставок оружия и финансовой помощи Украине уже стали стороной конфликта.

Лелуш опасается, что продолжение вооруженного противостояния грозит применением Россией ядерного оружия, на что соответствующим образом ответят США, что приблизит к глобальному ядерному катаклизму.

В то же время он подчеркнул, весь Запад противостоит России, Украина отказывается вести переговоры и считает призывы к прекращению огня синонимом госизмены. Все это грозит миру катастрофой, предупредил Лелуш.