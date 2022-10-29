В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
20 минут назад

Французский политик в Le Figaro Пьер Лелуш  потребовал не давать Украине решать судьбу человечества

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Нельзя допустить прямого военного столкновения между НАТО и Москвой, и позволять Украине определять, когда закончить конфликт с Россией, заявил бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш в интервью Le Figaro .

НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нельзя только одной Украине доверять задачу определить, когда все это должно закончиться: этот конфликт стал глобальным из-за своих последствий для экономики, энергетики, продовольствия и геополитики по всей планете», – приводит РИА «Новости» слова Лелуша.

Политик отметил, несмотря на то, что западные страны заявляют о недопустимости прямого столкновения НАТО с Россией, но из-за поставок оружия и финансовой помощи Украине уже стали стороной конфликта.

Вучич заявил о планах сотрудничать с НАТО

Лелуш опасается, что продолжение вооруженного противостояния грозит применением Россией ядерного оружия, на что соответствующим образом ответят США, что приблизит к глобальному ядерному катаклизму.

В то же время он подчеркнул, весь Запад противостоит России, Украина отказывается вести переговоры и считает призывы к прекращению огня синонимом госизмены. Все это грозит миру катастрофой, предупредил Лелуш.

Ранее эксперт в сфере обороны Харрисон Касс заявил, что США должны пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и решить конфликт дипломатическим путем, поскольку Россия победит.

В мире,Пьер Лелуш,НАТО,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители