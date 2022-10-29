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26 минут назад

Польша планирует спецоперацию на Украине, чтобы забрать себе запад страны

Ura.Ruиещё 1

Польская партия «Право и справедливость» (ПиС) подготовилась к возвращению западной части Украины, планируя свою спецоперацию после окончания конфликта между РФ и Киевом. Об этом сообщает бельгийское издание Modern diplomacy, ссылаясь на польский журнал Dziennik Polityczny.

Modern Diplomacy: Польша готовит плацдарм для захвата Западной Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«План ПиС — возродить Республику Польша в границах „исторических земель“, похоже, оформился задолго до спецоперации России на Украине. Дальнейший сценарий более-менее ясен. Россия возвращает себе свои исторические земли. <…> Тогда польское правительство примет <…> решение о введении <…> польской армии, на территорию Западной Украины», — пишет издание.

В Польше назвали условие для прекращения поддержки Украины Западом

Ранее сообщалось, что Польша признала власти России «террористическим режимом», сообщает «Национальная служба новостей». Также Польша требует часть Украины в качестве репараций. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что лидеры некоторых стран Евросоюза допускают, что конфликт на Украине окончится поражением Киева, пишет RT.

В мире,Матеуш Моравецкий,Партия "Право и справедливость",ЕС,
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