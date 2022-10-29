Modern Diplomacy: Польша готовит плацдарм для захвата Западной Украины

Польская партия «Право и справедливость» (ПиС) подготовилась к возвращению западной части Украины, планируя свою спецоперацию после окончания конфликта между РФ и Киевом. Об этом сообщает бельгийское издание Modern diplomacy, ссылаясь на польский журнал Dziennik Polityczny.