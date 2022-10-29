В центре Сеула во время празднования Хэллоуина произошла давка, в результате которой у около 50 человек произошла остановка сердца, передает агентство Yonhap, один из роликов публикует RT в своем Telegram-канале.

ЧП случилось рядом с отелем «Гамильтон». На месте работают спасатели и медики.

По данным агентства, некоторым пострадавшим проводят сердечно-легочную реанимацию на месте. При этом в больницу уже был доставлен 21 человек с остановкой сердца.

Ранее в Китае врачи спасли 61-летнего пациента спустя час после того, как у него остановилось сердце.

Как сообщали СМИ, супруга мужчины вызвала скорую помощь, когда обнаружила, что тот потерял сознание в собственном доме. Приехавшие врачи зафиксировали у него остановку сердца, а по дороге в больницу начали проводить пациенту реанимационные действия. Уже в клинике его подключили к аппарату ИВЛ, но состояние китайца оставалось критическим.