В Италии прошли манифестации в поддержку России

В Италии прошло несколько манифестаций против русофобии и антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром демонстрация в поддержку России прошла у здания генконсульства РФ в Палермо. Участники акции принесли российские и итальянские триколоры, транспарант «Италия нуждается в мире, труде и свободе». Демонстранты вручили букет цветов сотруднице дипмиссии.

«Мы проводим манифестацию ради мира. Мы намерены наладить более тесное сотрудничество с российским народом, который в последние месяцы пал жертвой СМИ», - заявил один из участников акции.

В Вероне манифестанты выступили против антироссийских санкций, потребовав выхода Италии из НАТО. Акцию организовала культурная ассоциация «Венето-Россия» и ее лидер Пальмарино Дзоккателли.

Еще одним местом поддержки россии стал небольшой городок Пезаро в центральной области Марке. Участники митинга потребовали признания итогов референдумов в Донбассе и снятия изоляции России.