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20 минут назад

В Бельгии заявили о планах Польши захватить Западную Украину

Lenta.ruиещё 11

Польша занимается подготовкой плацдарма для интервенции и захвата «исторических земель» на территории Западной Украины. Об этом пишет бельгийский портал Modern Diplomacy.

В Бельгии заявили о планах Польши захватить Западную Украину
Фото: Kacper Pempel / ReutersKacper Pempel / Reuters

В статье говорится о том, что уже сейчас у поляков есть особые права на Украине: они могут выполнять функции в правительстве, получать социальные гарантии, которые распространяются на коренное население. Помимо этого, польские предприниматели на законных основаниях могут покупать фабрики и целые компании на Украине.

«План правящей партии — возродить Республику Польша в границах "исторических земель" — похоже, оформился задолго до спецоперации России на Украине», — пишут авторы статьи.

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Предполагается, что Варшава введет воинский контингент в западную часть страны и проведет референдум о вхождении территорий в состав Польши. К тому моменту ВСУ будут полностью разбиты, а нынешнее правительство Украины эмигрирует на Запад.

При таком сценарии интервентов будут рассматривать не как оккупантов, а как «освободителей украинского народа». При этом о массовой резне в Волыни в 1943 году забудут, как будто бы ее и не было.

В мире,Правительство Украины,
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