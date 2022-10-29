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26 минут назад

Большинство американцев против переизбрания Трампа и Байдена

Илья Родин

Свыше половины американцев (57%) выступили против избрания на второй срок как действующего президента США Джо Байдена, так и экс-главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Yahoo! и YouGov.

Большинство американцев против переизбрания Трампа и Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно данным опроса, 57% американцев ответили «нет» на вопрос о том, следует ли Байдену баллотироваться на пост президента в 2024 году. Вместе с тем, 22% респондентов поддержали его переизбрание, 21% выбрал пункт «не могу уверенно ответить на вопрос».

Против избрания Трампа также высказались 57% участников опроса. Тем не менее, 29% сообщили, что поддержат Дональда на выборах, 14% не смогли определиться в своем отношении к политику.

Опрос проходил среди совершеннолетних американцев с 13 по 17 октября 2022 года. В нем приняли участие 1629 человек.

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