Большинство американцев против переизбрания Трампа и Байдена

Свыше половины американцев (57%) выступили против избрания на второй срок как действующего президента США Джо Байдена, так и экс-главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Yahoo! и YouGov.

Согласно данным опроса, 57% американцев ответили «нет» на вопрос о том, следует ли Байдену баллотироваться на пост президента в 2024 году. Вместе с тем, 22% респондентов поддержали его переизбрание, 21% выбрал пункт «не могу уверенно ответить на вопрос».

Против избрания Трампа также высказались 57% участников опроса. Тем не менее, 29% сообщили, что поддержат Дональда на выборах, 14% не смогли определиться в своем отношении к политику.