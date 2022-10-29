Названа возможная причина давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина

Причиной давки в южнокорейском Сеуле во время празднования Хэллоуина, в которой погибли не менее 146 человек, могло стать появление знаменитости. Такую возможную причину назвал телеканал YTN.

Фото: Jung Yeon-je Jung Yeon-je

По его данным, давка могла возникнуть после того, как в толпе прошел слух о том, что в одном из баров видели популярного поп-исполнителя, имя которого не указывается.

После этого собравшиеся устремились в переулок, где расположено заведение, в котором якобы отдыхала звезда.