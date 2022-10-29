Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал «мафиозный режим Зеленского», который хочет войны и постоянно требует от ЕС огромных сумм. Об этом сообщает РИА Новости.

Политика возмутило, что «Зеленский снова просит 38 миллиардов долларов», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и власти Германии настаивают, что ЕС должен ему платить.

Это означает, что значительную сумму придется внести и Франции.

«Хватит! Как долго мы еще будем разоряться ради мафиозного режима, который хочет войны?» — написал Филиппо в соцсетях.

В этом году ЕС выплатил Киеву почти 20 миллиардов евро, не считая военных поставок.