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14 минут назад

"Мафиозный режим" Зеленского взбесил политика из Франции

Майк Габриелян

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал «мафиозный режим Зеленского», который хочет войны и постоянно требует от ЕС огромных сумм. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мафиозный режим" Зеленского взбесил политика из Франции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политика возмутило, что «Зеленский снова просит 38 миллиардов долларов», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и власти Германии настаивают, что ЕС должен ему платить.

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Это означает, что значительную сумму придется внести и Франции.

«Хватит! Как долго мы еще будем разоряться ради мафиозного режима, который хочет войны?» — написал Филиппо в соцсетях.

В этом году ЕС выплатил Киеву почти 20 миллиардов евро, не считая военных поставок.

Ранее Зеленский заявил, что для ликвидации дефицита бюджета в следующем году Киеву нужно 38 миллиардов долларов.

В мире,Филиппо Флориан,Еврокомиссия,ЕС,
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