Си Цзиньпин заявил о союзе России и Китая

Дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

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Генеральный секретарь ЦК КПК направил поздравительную телеграмму по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы. В нем он отметил, что с момента своего создания организация всегда придерживалась концепции дружбы с Китаем и внесла важный вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между народами.

Си подчеркнул, что у российско-китайской дружбы большие перспективы и широкие возможности.

В ходе своего выступления 27 октября Путин заявил, что Россия воспринимает Китай как близкого друга и с большим уважениям относится к культуре и традициям этой страны. Президент также подчеркнул, что Тайвань, «без всяких сомнений», является неотъемлемой частью Китая, и все визиты иностранных делегаций на остров воспринимаются как провокация.