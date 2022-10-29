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16 минут назад

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Lenta.ru

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом в субботу, 29 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты Минцифры.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее о сигналах тревоги сообщали в Киеве.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — уточнили в администрации столицы Украины.

29 октября власти Полтавской и Харьковской областей Украины также объявили воздушную тревогу в регионах. Уточнялось, что сигнал тревоги был подан в 00.33 по Москве.

Власти раскрыли подробности взрыва в Запорожье

В ночь на 28 октября воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины — Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской — и в самом Киеве.

27 октября стало известно о взрывах в Одессе. Незадолго до этого о взрыве также сообщали в Киеве. В тот момент воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.

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