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28 минут назад

Die Welt: жители Германии жалуются на плесень на холодных батареях

Газета.Ruиещё 1

Жители Германии жалуются на плесень на холодных батареях - это стало следствием энергетического кризиса и режима экономии потребления энергоресурсов, сообщает газета Die Welt.

Die Welt: жители Германии жалуются на плесень на холодных батареях
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Высокая влажность и холодные поверхности способствуют росту плесени, и в настоящее время эта тема является взрывоопасной: при отключении отопления риск появления плесени также возрастает. Пахнет затхлостью, на стенах есть странные участки, а у некоторых жителей появляются такие симптомы, как усталость или аллергические реакции", - указано в сообщении.

Юрист-специалист по строительному и архитектурному праву в Нюрнберге Патрик Лерх отметил, что лендлордам теперь стоит включать в документы аренды жилплощади обязательство жильцов проветривать помещения.

С другой стороны, отмечает Лерх, арендаторы имеют возможность привлечь лендлордов к ответственности за распространение плесени в плохо отапливаемых жилых помещениях. Ранее в министерствах Германии начали экономить на энергоносителях, "образцово замерзая".

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