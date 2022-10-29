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27 минут назад

«Укрэнерго» может отключить электричество на всей территории страны

Илья Родин

Подача электроэнергии в пиковые вечерние часы может быть ограничена на всей территории Украины. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».

«Укрэнерго» может отключить электричество на всей территории страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В госкорпорации уточнили, что в выходные дни нагрузка на сети снижается, поэтому операторам распределительных систем не направлялись указания по экстренным отключениям.

Беспрецедентные ограничения электроснабжения введены в Киеве

Вместе с тем, подчеркнули в «Укрэнерго», в вечерние часы отключения в случае необходимости вполне возможны. На фоне этого, сотрудники компании в очередной раз призвали жителей страны сократить использование электроприборов.

Работы по ремонту и восстановлению поврежденной инфраструктуры ведутся ежедневно, в несколько смен, пояснили в пресс-службе.

Ранее власти Киева сообщили, что по всем районам столицы Украины проводятся экстренные отключения света. Они объяснили это дефицитом электроэнергии.

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