«Укрэнерго» может отключить электричество на всей территории страны

Подача электроэнергии в пиковые вечерние часы может быть ограничена на всей территории Украины. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».

В госкорпорации уточнили, что в выходные дни нагрузка на сети снижается, поэтому операторам распределительных систем не направлялись указания по экстренным отключениям.

Вместе с тем, подчеркнули в «Укрэнерго», в вечерние часы отключения в случае необходимости вполне возможны. На фоне этого, сотрудники компании в очередной раз призвали жителей страны сократить использование электроприборов.

Работы по ремонту и восстановлению поврежденной инфраструктуры ведутся ежедневно, в несколько смен, пояснили в пресс-службе.