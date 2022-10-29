В США призвали сменить стратегию по Украине

США должны пересмотреть стратегию в отношении Украины и найти дипломатическое решение конфликта. Об этом написал в колонке для 19Fortyfive аналитик в области обороны Харрисон Касс.
Его заметка озаглавлена «115 миллионов долларов американской помощи Украине – это плохая идея». Автор считает, что новый многомиллиардный пакет помощи Киеву, рассматриваемый конгрессом, только затянет вооруженное противостояние.
«Почему это плохая идея? Потому что помощь США — это единственное, что поддерживает украинское сопротивление, позволяя страданиям продолжаться и увеличивая вероятность обмена ядерными ударами; В то же время это пренебрежение внутренними нуждами США, ведь мы отправляем одиннадцатизначную сумму на Украину», - пишет Касс.
По словам аналитика, «территория на востоке Украины не является стратегической целью для Соединенных Штатов и не стоит «ни инвестиций США, ни риска ядерной войны».
В качестве альтернативы Харрисон Касс предложил, чтобы США инициировали «мирное урегулирование между Украиной и Россией».
Он напомнил, что тридцать демократов в Палате представителей недавно опубликовали письмо Байдену, в котором сделали аналогичное предложение: для прекращения украинского кризиса необходима прямая дипломатия с Россией.
Однако в ответ Белый дом заявил, что его позиция в том, чтобы «не вести переговоры с Россией, пока такое решение не примет Украина».
Кроме того сенатор Крис Мерфи написал в соцсетях, что «иногда хулигану должны быть показаны пределы его власти, прежде чем дипломатия сможет работать».
«Что ж, пределы власти Путина распространяются и на ядерное оружие. Должны ли мы позволить Путину проверить стратегические ограничения своего ядерного арсенала, прежде чем мы согласимся на дипломатическое взаимодействие?» - задается вопросом Харрисон Касс.
Он делает вывод, что Вашингтон, предпочитая бессрочно поддерживать Украину, «подпирает войну, в которой невозможно победить». И все это время «возрастает риск обмена ядерными ударами».