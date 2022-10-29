В США призвали сменить стратегию по Украине

США должны пересмотреть стратегию в отношении Украины и найти дипломатическое решение конфликта. Об этом написал в колонке для 19Fortyfive аналитик в области обороны Харрисон Касс.

Его заметка озаглавлена «115 миллионов долларов американской помощи Украине – это плохая идея». Автор считает, что новый многомиллиардный пакет помощи Киеву, рассматриваемый конгрессом, только затянет вооруженное противостояние.

«Почему это плохая идея? Потому что помощь США — это единственное, что поддерживает украинское сопротивление, позволяя страданиям продолжаться и увеличивая вероятность обмена ядерными ударами; В то же время это пренебрежение внутренними нуждами США, ведь мы отправляем одиннадцатизначную сумму на Украину», - пишет Касс.

По словам аналитика, «территория на востоке Украины не является стратегической целью для Соединенных Штатов и не стоит «ни инвестиций США, ни риска ядерной войны».

В качестве альтернативы Харрисон Касс предложил, чтобы США инициировали «мирное урегулирование между Украиной и Россией».

Он напомнил, что тридцать демократов в Палате представителей недавно опубликовали письмо Байдену, в котором сделали аналогичное предложение: для прекращения украинского кризиса необходима прямая дипломатия с Россией.

Однако в ответ Белый дом заявил, что его позиция в том, чтобы «не вести переговоры с Россией, пока такое решение не примет Украина».

Кроме того сенатор Крис Мерфи написал в соцсетях, что «иногда хулигану должны быть показаны пределы его власти, прежде чем дипломатия сможет работать».

«Что ж, пределы власти Путина распространяются и на ядерное оружие. Должны ли мы позволить Путину проверить стратегические ограничения своего ядерного арсенала, прежде чем мы согласимся на дипломатическое взаимодействие?» - задается вопросом Харрисон Касс.