В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
5 минут назад

В США призвали сменить стратегию по Украине

Майк Габриелян

США должны пересмотреть стратегию в отношении Украины и найти дипломатическое решение конфликта. Об этом написал в колонке для 19Fortyfive аналитик в области обороны Харрисон Касс.

В США призвали сменить стратегию по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Его заметка озаглавлена «115 миллионов долларов американской помощи Украине – это плохая идея». Автор считает, что новый многомиллиардный пакет помощи Киеву, рассматриваемый конгрессом, только затянет вооруженное противостояние.

«Почему это плохая идея? Потому что помощь США — это единственное, что поддерживает украинское сопротивление, позволяя страданиям продолжаться и увеличивая вероятность обмена ядерными ударами; В то же время это пренебрежение внутренними нуждами США, ведь мы отправляем одиннадцатизначную сумму на Украину», - пишет Касс.

По словам аналитика, «территория на востоке Украины не является стратегической целью для Соединенных Штатов и не стоит «ни инвестиций США, ни риска ядерной войны».

В качестве альтернативы Харрисон Касс предложил, чтобы США инициировали «мирное урегулирование между Украиной и Россией».

Он напомнил, что тридцать демократов в Палате представителей недавно опубликовали письмо Байдену, в котором сделали аналогичное предложение: для прекращения украинского кризиса необходима прямая дипломатия с Россией.

Однако в ответ Белый дом заявил, что его позиция в том, чтобы «не вести переговоры с Россией, пока такое решение не примет Украина».

Кроме того сенатор Крис Мерфи написал в соцсетях, что «иногда хулигану должны быть показаны пределы его власти, прежде чем дипломатия сможет работать».

«Что ж, пределы власти Путина распространяются и на ядерное оружие. Должны ли мы позволить Путину проверить стратегические ограничения своего ядерного арсенала, прежде чем мы согласимся на дипломатическое взаимодействие?» - задается вопросом Харрисон Касс.

Он делает вывод, что Вашингтон, предпочитая бессрочно поддерживать Украину, «подпирает войну, в которой невозможно победить». И все это время «возрастает риск обмена ядерными ударами».

В мире,Крис Мерфи,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители