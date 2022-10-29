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46 минут назад

Трамп заявил о двойных стандартах в системе правосудия США

Газета.Ruиещё 2

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его страна, став коммунистической, «катится в ад» из-за двойных стандартов в правосудии, передает РИА Новости.

Трамп заявил о двойных стандартах в системе правосудия США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Существует два подхода к «правосудию» в теперь уже коммунистических США. Наша страна катится в ад!» — написал он.

По мнению Трампа, двойные стандарты выражаются в постоянном проведении расследования в отношении него из-за «ерунды», притом, что сын нынешнего американского президента Хантер Байден не привлекается к ответственности за «множество задокументированных» преступлений.

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