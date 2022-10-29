Трамп заявил о двойных стандартах в системе правосудия США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его страна, став коммунистической, «катится в ад» из-за двойных стандартов в правосудии, передает РИА Новости.
«Существует два подхода к «правосудию» в теперь уже коммунистических США. Наша страна катится в ад!» — написал он.
По мнению Трампа, двойные стандарты выражаются в постоянном проведении расследования в отношении него из-за «ерунды», притом, что сын нынешнего американского президента Хантер Байден не привлекается к ответственности за «множество задокументированных» преступлений.