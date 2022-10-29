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23 минуты назад

Трамп заявил о двойных стандартах в правосудии США

Lenta.ruиещё 3

Трамп заявил о двойных стандартах в системе правосудия США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна становится коммунистической. По его словам, Соединенные Штаты «катятся в ад» из-за двойных стандартов в системе правосудии, написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил о существовании двойных стандартов в системе правосудия «в теперь уже коммунистических США». По его мнению, эта тенденция проявляется в длительном расследовании против него из-за «ерунды». При этом сын действующего лидера страны Джо Байдена Хантер, который совершил «множество полностью задокументированных» преступлений, до сих пор не привлечен к ответственности.

«Американскому прокурору [штата] Делавэр сказали не делать ничего», — отметил экс-президент.

Ранее Трамп обратился в Верховный суд США из-за обыска в его поместье. Он также призвал запретить Минюсту работать с его документами. Кроме того, политик подал в суд на телеканал CNN, потребовав компенсацию в размере 457 миллионов долларов. В своем обращении, Трамп обвиняет телеканал в клевете.

В августе Трамп рассказал о проведенном обыске ФБР в его поместье. По его мнению, обыски связаны с его потенциальным участием в выборах 2024 года. Политик назвал ФБР и министерство юстиции «злобными монстрами», которых, по его мнению, контролируют «радикально левые негодяи».

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,ФБР,
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