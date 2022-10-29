В Минобороны Великобритании заявили в Twitter о своей непричастности к теракту на российских экспортных газопроводах. Об этом пишет ТАСС.

В Минобороны Соединенного Королевства подчеркнули, что российские коллеги якобы опубликовали «ложные утверждения поистине невероятного масштаба».

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале привело подробности атаки украинских дронов на Севастополь.