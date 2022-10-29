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16 минут назад

Минобороны Великобритании ответило на обвинения в теракте на «Севпотоках»

Илья Родин

В Минобороны Великобритании заявили в Twitter о своей непричастности к теракту на российских экспортных газопроводах. Об этом пишет ТАСС.

В Минобороны Соединенного Королевства подчеркнули, что российские коллеги якобы опубликовали «ложные утверждения поистине невероятного масштаба».

МО РФ обвинило Великобританию в причастности к подрыву «Северных потоков»

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале привело подробности атаки украинских дронов на Севастополь.

Российские военные рассказали, что теракт был подготовлен британскими специалистами. Они уточнили, что сотрудники этого же подразделения ранее спланировали и осуществили подрыв «Северных потоков».

В мире,Видео,Минобороны России,
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