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11 минут назад

Китай и Тайвань объединились ради лечения панды

Lenta.ru

Специалисты материкового Китая помогут своим коллегам на Тайване вылечить панду Туань Туань. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Китай и Тайвань объединились ради лечения панды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28 октября Тайбэй направил приглашение китайским ветеринарным экспертам, чтобы те приехали и осмотрели 18-летнего зверя, у которого подозревают опухоль головного мозга.

«Главная цель — посетить Туань Туаня и увидеть его нынешнее состояние. Они выразили желание лично приехать, чтобы навестить панду. Я думаю, это будет очень значимая поездка», — сказала руководитель отдела животных городского зоопарка Тайбэя Ева Ван.

Она отметила, что дату поездки на данный момент не уточняли.

Двух больших панд Туань Туань (Tuan Tuan) и Юань Юань (Yuan Yuan) Пекин подарил Тайбэю 14 лет назад в знак потепления отношений по две стороны Тайваньского пролива. Сложенные вместе половины их имен образуют китайское слово «объединение».

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