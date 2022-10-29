Китай и Тайвань объединились ради лечения панды

Специалисты материкового Китая помогут своим коллегам на Тайване вылечить панду Туань Туань. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Фото: РИА Новости РИА Новости

28 октября Тайбэй направил приглашение китайским ветеринарным экспертам, чтобы те приехали и осмотрели 18-летнего зверя, у которого подозревают опухоль головного мозга.

«Главная цель — посетить Туань Туаня и увидеть его нынешнее состояние. Они выразили желание лично приехать, чтобы навестить панду. Я думаю, это будет очень значимая поездка», — сказала руководитель отдела животных городского зоопарка Тайбэя Ева Ван.

Она отметила, что дату поездки на данный момент не уточняли.