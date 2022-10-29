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14 минут назад

В Иране сообщили о смерти устроившего теракт в Ширазе

Илья Родин

В больнице иранского города Шираз скончался террорист, участвовавший в нападении на мавзолей Шах-Черах. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное агентство Tasnim.

В Иране сообщили о смерти устроившего теракт в Ширазе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Террорист умер от ран, полученных при задержании», - рассказал собеседник агентства.

Напомним, что теракт произошел в среду, 26 октября. Неизвестные открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах. В результате инцидента погибли пострадали 58 человек, 13 из них погибли.

По данным иранских СМИ, в нападении участвовали от 1 до 3 человек. Сотрудники силовых ведомств задержали только одного боевика, он был ранен при аресте.

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После теракта в Иране прошли правительственные демонстрации. Участники осудили террористов.

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