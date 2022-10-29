Глава ЕЦБ рассказала о деловых качествах Путина

Президент РФ Владимир Путин производит впечатление очень знающего, посвященного в курс всех важных дел человека, рассказала глава Европейского центробанка Кристин Лагард. Об этом пишет Irish Times.

Лагард подчеркнула, что при личных встречах Владимир Путин производил впечатление человека, который обладает очень широкими знаниями.

«Он [президент России] был невероятно... посвященным в курс дела человеком», - отметила она.

По ее оценке, он знал детально всю документацию, не нуждался в каких-либо подсказках и помощи со стороны, так как ему хватало собственных знаний.

Эти качества российского лидера связаны с его прошлой работой в спецслужбах, предположила Лагард.