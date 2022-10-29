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17 минут назад

Глава ЕЦБ рассказала о деловых качествах Путина

Илья Родин

Президент РФ Владимир Путин производит впечатление очень знающего, посвященного в курс всех важных дел человека, рассказала глава Европейского центробанка Кристин Лагард. Об этом пишет Irish Times.

Глава ЕЦБ рассказала о деловых качествах Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лагард подчеркнула, что при личных встречах Владимир Путин производил впечатление человека, который обладает очень широкими знаниями.

«Он [президент России] был невероятно... посвященным в курс дела человеком», - отметила она.

По ее оценке, он знал детально всю документацию, не нуждался в каких-либо подсказках и помощи со стороны, так как ему хватало собственных знаний.

Эти качества российского лидера связаны с его прошлой работой в спецслужбах, предположила Лагард.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил ранее, что был поражен глубиной познаний главы РФ в области атомной энергетики, сообщает «Комсомольская правда».

В мире,Рафаэль Гросси,Кристин Лагард,Владимир Путин,МАГАТЭ,ЕЦБ,
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