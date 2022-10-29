В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
33 минуты назад

В ДНР завили о просьбах украинских пленных помочь им в сведении тату

Lenta.ru

Находящиеся на территории Донецкой народной республики (ДНР) украинские пленные массово обращаются с просьбами помочь им в сведении татуировок с изображениями националистического характера. Об этом в субботу, 29 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур региона.

Украинские пленные просят помочь им в сведении тату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Закрасить или как-то изменить националистические татуировки — с такой просьбой обратился не один и не два человека. Это системные обращения», — констатировал собеседник агентства. Отмечается, что обратившимся с подобными просьбами украинским пленным предоставляют такую возможность. «"Это ложные идеи. Пришло осознание", — так они объясняют свои просьбы», — рассказал представитель силовых структур ДНР.

Ранее освобожденный из украинского плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий рассказал о наказании пленных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) за жалобы в Международный комитет Красного Креста (МККК). По его словам, украинские силовики пытали россиян током, морили голодом, а также избивали молотком.

В мире,Международный комитет Красного Креста,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители