Украинские пленные просят помочь им в сведении тату

«Закрасить или как-то изменить националистические татуировки — с такой просьбой обратился не один и не два человека. Это системные обращения», — констатировал собеседник агентства. Отмечается, что обратившимся с подобными просьбами украинским пленным предоставляют такую возможность. «"Это ложные идеи. Пришло осознание", — так они объясняют свои просьбы», — рассказал представитель силовых структур ДНР.