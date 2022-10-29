В Японии назвали возможную причину неудачного пуска ракеты «Эпсилон-6»

Возможной причиной неудачного пуска японской ракеты «Эпсилон-6», которая была ликвидирована из-за отклонения от заданной траектории, могла стать некорректная работа газоструйных рулей второй ступени. Об этом в субботу, 29 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

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Журналисты сослались на мнение, высказанное во время встречи экспертной комиссии Японского аэрокосмического агентства (JAXA) с представителями министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий страны. Предполагается, что сбой в подаче газа мог возникнуть из-за сбоя работы клапана или из-за повреждения самой трубки, по которой подается газ.

О том, что JAXA уничтожило отклонившуюся от траектории ракету «Эпсилон-6», сообщалось 12 октября. Сигнал на ее уничтожение был направлен сразу после старта. Позже представитель JAXA заявил, что ракета отклонилась от заданной траектории перед штатным отделением второй ступени от третьей, в связи с чем было принято решение о ее уничтожении.