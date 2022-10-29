МВД Эстонии усилит контроль над украинцами в стране

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс анонсировал усиление контроля над беженцами из Украины, чтобы улучшить предоставление им социальных услуг и лучше оценить способность эстонских властей принимать их в будущем. Об этом пишет издание Postimees.
«До сих пор мы настойчиво просили украинских военных беженцев предоставить нам такую информацию. Это сделали многие, но для лучшей организации работы это надо сделать обязательным. Быстрое внесение необходимых уточнений в закон позволит сэкономить рабочее время чиновников и лучше направить наши ресурсы, но самое главное — обеспечить необходимую поддержку и помощь украинским беженцам, которые прибывают сюда, начиная от места в школе или детском саду и заканчивая предоставлением медицинских услуг, рабочим местом и изучением языка», — рассказал Ляенеметс.
Правительство Эстонии также одобрило меры по усилению пограничного контроля в части информационного обмена с Украиной и обмена опытом с украинскими пограничниками.