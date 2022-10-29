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35 минут назад

МВД Эстонии усилит контроль над украинскими беженцами в стране

Газета.Ru

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс анонсировал усиление контроля над беженцами из Украины, чтобы улучшить предоставление им социальных услуг и лучше оценить способность эстонских властей принимать их в будущем. Об этом пишет издание Postimees.

МВД Эстонии усилит контроль над украинцами в стране
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«До сих пор мы настойчиво просили украинских военных беженцев предоставить нам такую информацию. Это сделали многие, но для лучшей организации работы это надо сделать обязательным. Быстрое внесение необходимых уточнений в закон позволит сэкономить рабочее время чиновников и лучше направить наши ресурсы, но самое главное — обеспечить необходимую поддержку и помощь украинским беженцам, которые прибывают сюда, начиная от места в школе или детском саду и заканчивая предоставлением медицинских услуг, рабочим местом и изучением языка», — рассказал Ляенеметс.

Правительство Эстонии также одобрило меры по усилению пограничного контроля в части информационного обмена с Украиной и обмена опытом с украинскими пограничниками.

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