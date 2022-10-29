МВД Эстонии усилит контроль над украинцами в стране

«До сих пор мы настойчиво просили украинских военных беженцев предоставить нам такую информацию. Это сделали многие, но для лучшей организации работы это надо сделать обязательным. Быстрое внесение необходимых уточнений в закон позволит сэкономить рабочее время чиновников и лучше направить наши ресурсы, но самое главное — обеспечить необходимую поддержку и помощь украинским беженцам, которые прибывают сюда, начиная от места в школе или детском саду и заканчивая предоставлением медицинских услуг, рабочим местом и изучением языка», — рассказал Ляенеметс.