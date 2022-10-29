В Севастополе прекращено движение паромов из-за атаки беспилотников

Рейд в Севастополе перекрыт, катера и паромы не ходят через Севастопольскую бухту, сообщает РБК со ссылкой на информацию правительства города.

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По словам властей, это временная мера. Уточняется, что добраться можно с площади Нахимова и площади Захарова на автобусах.

Ранее губернатор Михаил Развозжаев заявил, что беспилотный летательный аппарат атаковал акваторию бухты. Нападение отбивали корабли Черноморского флота. Никакие объекты в Севастополе не поражены, а ситуация находится под контролем. Местных жителей призвали соблюдать спокойствие. Все оперативные службы находятся в режиме готовности.