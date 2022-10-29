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10 минут назад

В Севастополе прекращено движение паромов из-за атаки беспилотников

Елена Прошина

Рейд в Севастополе перекрыт, катера и паромы не ходят через Севастопольскую бухту, сообщает РБК со ссылкой на информацию правительства города.

В Севастополе прекращено движение паромов из-за атаки беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам властей, это временная мера. Уточняется, что добраться можно с площади Нахимова и площади Захарова на автобусах.

Ранее губернатор Михаил Развозжаев заявил, что беспилотный летательный аппарат атаковал акваторию бухты. Нападение отбивали корабли Черноморского флота. Никакие объекты в Севастополе не поражены, а ситуация находится под контролем. Местных жителей призвали соблюдать спокойствие. Все оперативные службы находятся в режиме готовности.

Напомним, губернатор продлил действие режима «желтого уровня» террористической опасности до 12 ноября. В Крыму аналогичный режим будет действовать до 7 ноября.

В мире,Михаил Развозжаев,
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