Экс-посол Украины разозлил немцев словами о бывшем президенте Германии

Немцы рассердились из-за поста бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника об экс-президенте ФРГ Йоахиме Гауке, сообщает «РЕН ТВ».
Дипломат заявил, что Гаук был и остается его любимым политиком в Германии. Бывший посол считает его «настоящим государственным деятелем с костяком и принципами, который не боится даже перед Путиным». Некоторые пользователи социальных сетей в Германии согласились с постом Мельника, назвав Гаука «мудрым и благородным человеком». Однако многие из них возмутились из-за заявления бывшего украинского дипломата.
Один из пользователей назвал бывшего президента высокомерным представителем народа. Другой юзер заявил, что Гаук отдалился от народа.
Жительница Германии назвала «плохой новостью об Украине» тот факт, что экс-президент – «сотрудник Штази».
«У этого лицемера никогда не было ни костяка, ни принципов, кроме денег», — высказался о Гауке еще один комментатор.
Другой пользователь соцсетей в ФРГ заявил, что Мельник допустил очередную неточность.
«То, что такой парень является его любимым политиком, многое говорит о нем!», — отметил он.
Еще одна немка посоветовала бывшему послу заняться работой на Украине, так как никто не спрашивал его мнения.