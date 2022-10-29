Экс-посол Украины разозлил немцев словами о бывшем президенте Германии

Дипломат заявил, что Гаук был и остается его любимым политиком в Германии. Бывший посол считает его «настоящим государственным деятелем с костяком и принципами, который не боится даже перед Путиным». Некоторые пользователи социальных сетей в Германии согласились с постом Мельника, назвав Гаука «мудрым и благородным человеком». Однако многие из них возмутились из-за заявления бывшего украинского дипломата.