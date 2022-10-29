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13 минут назад

«Поджечь Россию по периметру»: Лукашенко раскрыл планы Запада

Елена Прошина

Любые конфликты на пространстве бывшего СССР необходимо рассматривать в контексте желания западных стран «поджечь Россию по периметру», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко на саммите ОДКБ.

«Поджечь Россию по периметру»: Лукашенко раскрыл планы Запада
Фото: ТАССТАСС

Глава государства сообщил о необходимости принятия решений с учетом ситуации в глобальном масштабе. Лидер Белоруссии процитировал неназванный источник на Западе.

«Нужно поджечь Россию по периметру. Она увязла на Украине, а теперь ее нужно поджечь по периметру: на Кавказе, в Центральной Азии - в этом контексте надо рассматривать конфликт Таджикистана и Киргизии. Экономически нужно надавить на Казахстан и Узбекистан», — заявил президент.

Кого он цитировал – не уточняется. Лукашенко при этом отметил, что в 2020 году на колени пытались поставить Белоруссию, после чего очередь дошла до Украины.

«Идем по периметру — Кавказ, далее Центральная Азия», — добавил белорусский лидер.

Ранее президент сообщил о начале формирования Региональной группировки войск, в которую войдут военные Белоруссии и РФ.

В мире,Александр Лукашенко,
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