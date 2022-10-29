«Поджечь Россию по периметру»: Лукашенко раскрыл планы Запада

«Нужно поджечь Россию по периметру. Она увязла на Украине, а теперь ее нужно поджечь по периметру: на Кавказе, в Центральной Азии - в этом контексте надо рассматривать конфликт Таджикистана и Киргизии. Экономически нужно надавить на Казахстан и Узбекистан», — заявил президент.